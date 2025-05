Le ministre tunisien de lâ€™Ã‰conomie participe aux rÃ©unions annuelles du Groupe de la Banque islamique de dÃ©veloppement Ã  Alger

Le ministre tunisien de l’Économie participe aux réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement à Alger

Les 20 et 21 mai, le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a pris part aux réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) qui se sont tenues à Alger, sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Placées sous le thème « Diversification économique, enrichissement de la vie », ces rencontres ont rassemblé les gouverneurs des États membres, des responsables d’institutions financières régionales et internationales, des experts économiques ainsi que des représentants du secteur privé. L’événement, ouvert par le Premier ministre algérien, a été une plateforme d’échanges centrée sur les moyens de renforcer le développement, de relever les défis économiques et sociaux communs, et de soutenir la résilience économique ainsi que l’innovation et le partage des connaissances.

Lors de ces réunions, M. Abdelhafidh a notamment participé à la séance de la Commission des procédures, où la Tunisie occupe un poste de vice-présidence cette année, ainsi qu’aux sessions officielles d’ouverture et au Conseil des gouverneurs.

En marge de ces travaux, le ministre tunisien, accompagné de l’ambassadeur de Tunisie en Algérie, M. Ramadan Fayez, a rencontré plusieurs hauts responsables du Groupe BID et d’autres institutions partenaires :

Avec M. Rami Ahmed, vice-président du Groupe de la Banque islamique de développement, les échanges ont porté sur la coopération financière et technique actuelle ainsi que sur les opportunités de son renforcement, en accord avec les priorités économiques et sociales de la Tunisie.

M. Abdelhafidh a également rencontré M. Adib Alaama, directeur général de l’International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) et secrétaire général du programme « Ponts commerciaux arabo-africains ». Les deux parties ont souligné l’importance de leur partenariat, notamment dans le financement d’institutions tunisiennes actives dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des industries chimiques et du raffinage.

Lors de son entretien avec M. Khaled Youssef Khalfallah, directeur général de l’Islamic Corporation for Insurance and Export Credit (ICIEC) et directeur général par intérim de l’Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), ils ont évoqué les perspectives de diversification et de renforcement du soutien aux exportations tunisiennes, à l’investissement privé ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.

Le ministre a également rencontré M. Sultan Al-Morshed, directeur général du Fonds saoudien de développement, avec qui il a exprimé leur satisfaction quant à la coopération financière en cours et leur volonté de la consolider, notamment dans les domaines de la santé, des transports, des énergies renouvelables et de l’agriculture.

Par ailleurs, M. Abdelhafidh s’est entretenu avec M. Moustapha Ndiaye, directeur régional pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, afin d’évaluer l’avancement des projets financés par la Banque et l’état d’avancement des dossiers en cours de financement.

Enfin, il a rencontré M. Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Les deux responsables ont salué la qualité du partenariat tuniso-africain et les opportunités de le renforcer, en tirant pleinement parti des mécanismes mis à disposition pour soutenir le développement durable en Tunisie.

