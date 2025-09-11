Mondial 2026 : Coup d’envoi de la prévente des billets

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé l’ouverture officielle de la période d’enregistrement pour la phase de prévente des billets de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon un communiqué publié par la FIFA, cette première phase de vente de billets se déroulera par tirage au sort, accessible dès à présent sur le site officiel FIFA.com/tickets.

Les détenteurs de cartes Visa éligibles, partenaire officiel de paiement de la FIFA, disposent de dix jours — du 10 au 19 septembre en cours — pour s’inscrire au tirage et tenter d’acheter des billets pour ce grand événement footballistique, qui réunira 48 sélections nationales et comptera 104 matchs.

D’après la FIFA, le prix des billets pour les matchs de la phase de groupes débutera à 60 dollars américains. Les gagnants du tirage seront informés par e-mail à partir du 29 septembre, et un délai leur sera ensuite fixé pour régler le prix des billets à partir du 1er octobre, sous réserve de la disponibilité des places.