Mondial 2026 : La Corée du Sud renverse la Tchéquie

Pour leur entrée en lice dans le Groupe A de la Coupe du Monde 2026 au Guadalajara Stadium, la Corée du Sud a renversé la Tchéquie pour s’imposer précieusement 2-1. Après une première période dominée par les Sud-Coréens mais restée stérile, ce sont pourtant les Tchèques qui ont ouvert le score contre le cours du jeu à la 59e minute grâce à une tête de leur capitaine, Ladislav Krejčí, à la suite d’une longue touche.

Piqués au vif, les Taegeuk Warriors ont réagi rapidement par l’intermédiaire de Hwang In-beom, qui a égalisé d’un superbe enchaînement à la 67e minute, avant d’offrir une passe décisive parfaite à la 79e minute pour le but de la victoire inscrit par le nouvel entrant Oh Hyeon-gyu. Malgré les derniers assauts tchèques et un but refusé par la VAR pour hors-jeu, la Corée du Sud a fait preuve d’une grande ténacité pour préserver ses trois premiers points dans la compétition.