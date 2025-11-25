Mondial 2026 : La Tunisie dans le pot 3

La FIFA a officialisÃ© aujourd’hui la composition des pots pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 :

Pot 1 : Etats-Unis, Canada, Mexique, Espagne, Argentine, France, Angleterre, BrÃ©sil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

Pot 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, SÃ©nÃ©gal, Iran, CorÃ©e du Sud, Equateur, Autriche, Australie.

Pot 3 : NorvÃ¨ge, Panama, Egypte, AlgÃ©rie, Ecosse, Paraguay, Tunisie, CÃ´te d’Ivoire, OuzbÃ©kistan, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud.

Pot 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, CuraÃ§ao, HaÃ¯ti, Nouvelle-ZÃ©lande, UEFA 1, UEFA 2, UEFA 3, UEFA 4, FIFA 1, FIFA 2.

La cÃ©rÃ©monie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 05 dÃ©cembre prochain.

Pour rappel, sauf pour le continent europÃ©en, deux pays du mÃªme continent ne peuvent pas se retrouver le mÃªme groupe en phase finale.