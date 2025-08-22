Mondial 2026 : Voici la date du tirage au sort

22-08-2025

Le président américain Donald Trump a communiqué aujourd’hui la date du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

Accompagné par le président de la FIFA Gianni Infantino, Trump a indique que la cérémonie aura lieu le 05 décembre 2025.

Le mondial 2026 sera disputé du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

En plus des trois pays hôtes, l’Argentine, le Brésil, l’Equateur, la Jordanie, l’Iran, l’Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà décroche leur place en phase finale.

Fil d'actualités

Ligue 1 : Le classement au terme de la troisième journée

22-08-2025

Club Africain : Sadok Mahmoud KO ! Retour après la trêve

22-08-2025

Ligue 1-J03 : Le CA chute à Rades ! Le CSS sombre, la JSO enchaîne

22-08-2025

Mondial 2026 : Voici la date du tirage au sort

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

