Mondial 2026 : Voici la date du tirage au sort

Le président américain Donald Trump a communiqué aujourd’hui la date du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

Accompagné par le président de la FIFA Gianni Infantino, Trump a indique que la cérémonie aura lieu le 05 décembre 2025.

Le mondial 2026 sera disputé du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

En plus des trois pays hôtes, l’Argentine, le Brésil, l’Equateur, la Jordanie, l’Iran, l’Ouzbékistan, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà décroche leur place en phase finale.