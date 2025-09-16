Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier semestre 2025

16-09-2025

Le marché tunisien du paiement mobile continue de se développer à grande vitesse. Selon le rapport de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur les paiements au premier semestre 2025, le volume global des transactions a atteint 1,297 milliard de dinars, réparti sur 4,2 millions d’opérations.

Le nombre de portefeuilles électroniques, ou wallets, a connu une progression notable, atteignant 440 000 utilisateurs, soit une hausse de 42 % par rapport à la même période l’an dernier.

Parallèlement, le secteur a vu le nombre de prestataires de services de paiement (PSP) passer à 16 acteurs, renforçant la concurrence et la diversification des offres pour les utilisateurs.

Cette dynamique traduit l’essor du paiement mobile en Tunisie, porté par la digitalisation des services financiers et la demande croissante des consommateurs pour des solutions rapides et sécurisées.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes

16-09-2025

Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil d

16-09-2025

Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un enga

16-09-2025

Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier seme

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’ol
Économie Paiement mobile en Tunisie : Une croissance souten
Économie Tunisie : Transferts de la diaspora et recettes to
Économie Tunisie : Les soldes d’été prolongés jusqu’

Fil d'actualités

Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes en baisse

16-09-2025

Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil de l’Ordre

16-09-2025

Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un engagement natio

16-09-2025

Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier semestre 2025

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025