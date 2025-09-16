Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier semestre 2025

Le marché tunisien du paiement mobile continue de se développer à grande vitesse. Selon le rapport de la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur les paiements au premier semestre 2025, le volume global des transactions a atteint 1,297 milliard de dinars, réparti sur 4,2 millions d’opérations.

Le nombre de portefeuilles électroniques, ou wallets, a connu une progression notable, atteignant 440 000 utilisateurs, soit une hausse de 42 % par rapport à la même période l’an dernier.

Parallèlement, le secteur a vu le nombre de prestataires de services de paiement (PSP) passer à 16 acteurs, renforçant la concurrence et la diversification des offres pour les utilisateurs.

Cette dynamique traduit l’essor du paiement mobile en Tunisie, porté par la digitalisation des services financiers et la demande croissante des consommateurs pour des solutions rapides et sécurisées.

Gnetnews