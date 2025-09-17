Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte au créneau

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui, a assuré, mercredi 17 septembre 2025, que les produits avicoles et les œufs sont disponibles en quantités suffisantes sur le marché.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Nefzaoui a précisé que 14 000 tonnes de poulet, 6 400 tonnes d’escalopes ainsi que 161 millions d’œufs ont été mis à disposition au cours du mois dernier et de ce mois.

Il a toutefois souligné que si la hausse des températures a eu un impact sur la production, elle n’explique pas à elle seule les perturbations constatées, pointant du doigt « certaines parties qui cherchent à tirer profit de la création de crises ».

Nefzaoui a ajouté avoir rencontré récemment le ministre du Commerce et du Développement des exportations, avec lequel il a convenu de renforcer le contrôle sur les circuits de distribution.

Gnetnews