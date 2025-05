Signature d’un partenariat stratégique pour dynamiser l’industrie automobile tunisienne

Un accord de partenariat stratégique visant à renforcer le secteur automobile en Tunisie a été signé mardi à Tunis entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et la Tunisian Automotive Association (TAA). Cet engagement marque une nouvelle étape dans la structuration et la promotion de cette filière à fort potentiel.

Paraphé par Khelil Chaibi, président de la CCITF, et Myriam Elloumi, présidente de la TAA, cet accord a été conclu en marge d’une conférence consacrée aux mutations de l’industrie automobile mondiale, sous le thème : « Le secteur automobile face aux transformations mondiales : défis, opportunités et perspectives ».

Ce partenariat repose sur quatre axes majeurs :

-la valorisation des atouts de la filière tunisienne auprès des opérateurs français,

-le développement des échanges commerciaux et des investissements croisés,

-la coopération dans les domaines de l’innovation, de la recherche et du transfert technologique,

-et l’organisation d’événements conjoints, tels que des missions économiques et des salons spécialisés.

Dans cette perspective, les deux partenaires ambitionnent de promouvoir la participation tunisienne au salon « Equip Auto Paris », prévu du 14 au 18 octobre 2025 dans la capitale française.

« Cet accord contribuera à positionner la Tunisie comme un hub industriel régional compétitif, axé sur la haute valeur ajoutée », a déclaré Khelil Chaibi.

Le vice-président de la TAA, Imed Charfeddine, a pour sa part rappelé que l’industrie automobile en Tunisie regroupe plus de 280 entreprises, dont 70 % sont localisées dans le Nord-Est du pays. Ces entreprises interviennent dans divers segments : câblage électrique, ingénierie logicielle, textile technique, reconditionnement de pièces, etc.

Selon lui, 67 % de ces entreprises opèrent exclusivement à l’export, l’Allemagne étant la principale destination avec 37 % des exportations, suivie de la France (21 %), la Roumanie (12 %) et l’Italie (11 %).

Le secteur emploie près de 100 000 personnes et a connu une croissance soutenue de 126 % depuis l’an 2000. Il représente aujourd’hui 7 % de la valeur ajoutée industrielle du pays et 4 % du produit intérieur brut (PIB).

Gnetnews