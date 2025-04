Soutien à l’investissement : L’État valide 10 nouveaux dossiers d’entreprises dans le cadre de l’aide au financement

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé, lundi 21 avril 2025, la validation de dix nouveaux dossiers d’entreprises souhaitant bénéficier de l’avantage étatique lié à la prise en charge de l’écart entre le taux d’intérêt appliqué sur les crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire, dans la limite de trois points.

Cette décision a été prise lors de la réunion du comité de gestion, tenue au siège du ministère et présidée par la ministre Fatma Thabet Chiboub. La séance a réuni des représentants des ministères des Finances, de l’Économie et du Plan, de la Banque centrale de Tunisie, ainsi que des acteurs du secteur financier et bancaire.

Parmi les dix dossiers validés figurent cinq projets d’extension d’activités existantes et cinq projets de création, dont une entreprise innovante spécialisée dans la production de papier à base de pierre. Ensemble, ces projets devraient générer environ 280 emplois et mobiliser près de 13 millions de dinars en crédits bancaires.

Depuis la création de ce mécanisme en juin 2019, 229 dossiers ont été déposés, dont 150 ont été approuvés, permettant la création de près de 8 200 emplois et l’octroi de crédits à hauteur de 205 millions de dinars.

Ce dispositif vise à stimuler l’investissement et à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME). Il couvre les crédits d’investissement accordés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, à condition que la marge bénéficiaire appliquée par les banques n’excède pas 3,5 %.

L’avantage s’applique également aux opérations de leasing destinées au financement de l’équipement, des véhicules utilitaires et des biens immobiliers dans le cadre de la création ou de l’extension d’entreprises.

Sur le plan régional, la gouvernorat de Sfax se distingue, représentant 30 % des investissements déclarés. En termes de secteurs, l’agroalimentaire arrive en tête des bénéficiaires, avec 36 dossiers approuvés ayant permis la création de 4 400 emplois.

