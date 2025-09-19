Tunisie : Bilan du secteur des céréales et préparation du semis 2025-2026

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a ouvert ce jeudi 18 septembre 2025 le « Jour national d’évaluation du secteur des céréales et des préparatifs pour la saison de semis 2025-2026 », organisé au siège de l’Institut national agronomique de Tunisie. L’événement a réuni les responsables de la Banque nationale agricole et du Banque tunisienne de solidarité, des cadres du ministère, ainsi que des représentants d’autres institutions et organisations professionnelles du secteur agricole.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a souligné l’importance de ce type de rencontres, qui permettent de dresser le bilan de la saison écoulée, d’évaluer les différentes facettes du secteur et de débattre des enjeux à venir dans une approche participative. Il a également remercié les banques partenaires pour leur soutien au financement des campagnes agricoles, ainsi que l’ensemble des parties prenantes pour leurs efforts visant à assurer le succès de la saison céréalière.

Pour la campagne 2024-2025, un million d’hectares ont été semés. Les quantités collectées au niveau national ont atteint environ 12 millions de quintaux, dont 11,3 millions pour la consommation et 0,7 million de quintaux de semences de qualité, dépassant ainsi la moyenne des cinq dernières années. Le ministre a insisté sur l’importance de développer la culture des céréales irriguées, qui offrent une production plus stable et contribuent à réduire la dépendance aux importations.

Sur le volet de l’encadrement technique, 10 sessions de formation ont été organisées pour 200 conseillers agricoles, 450 journées d’information ont touché 7 055 agriculteurs, et 77 000 exploitants ont bénéficié de visites et de campagnes de sensibilisation. Plus de 750 agriculteurs pilotes ont été formés dans le cadre d’une approche innovante de « formation continue dans le système des céréales », complétée par l’usage des SMS, des réseaux sociaux et d’outils numériques tels que l’application « IREY ».

Du côté du financement, la Banque nationale agricole a consacré 120 millions de dinars pour la campagne 2024-2025, bénéficiant à 4 000 agriculteurs, tandis que le financement des structures de collecte et de stockage a atteint 1,791 million de dinars. Pour la saison 2025-2026, la banque prévoit de financer 4 700 agriculteurs pour un total de 140 millions de dinars et d’assurer la disponibilité des engrais nécessaires pour 1,155 million d’hectares de semis.

Par ailleurs, la Banque tunisienne de solidarité a annoncé l’augmentation de ses crédits pour les céréales de 24 à 30 millions de dinars, ainsi que l’élévation des plafonds de prêts individuels et associatifs. Elle prévoit également la signature de dix nouvelles conventions avec des collecteurs privés, en plus des accords existants, et la mise en place d’une commission pour la restructuration des dettes des agriculteurs en difficulté.

Ce rendez-vous national se veut un espace de dialogue entre les acteurs publics, privés et professionnels du secteur agricole, visant à corriger les dysfonctionnements, surmonter les défis et garantir le succès de la prochaine saison, tout en renforçant la sécurité alimentaire du pays.

Gnetnews