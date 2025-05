Tunisie â€“ Commerce extÃ©rieur : La balance alimentaire s’essouffle

Tunisie – Commerce extérieur : La balance alimentaire s’essouffle

La balance commerciale alimentaire tunisienne a enregistré un excédent de 633,3 millions de dinars à fin avril 2025, contre 1,387 milliard de dinars durant la même période de l’année précédente, soit une chute de 54 %, selon les données publiées ce vendredi par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture des importations par les exportations a également reculé, passant de 159,3 % en avril 2024 à 126,9 % cette année.

Cette détérioration s’explique par une baisse notable des exportations alimentaires (-19,9 %) conjuguée à une légère hausse des importations (+0,6 %). Les ventes d’huile d’olive ont chuté de 28,2 %, celles des dattes de 16 % et les exportations des produits de la mer de 23,6 %. Et ce, malgré un repli significatif des importations de céréales (-14,7 %), de sucre (-44,6 %) et d’huiles végétales (-44,5 %).

Côté prix, l’huile d’olive a vu son tarif moyen à l’exportation s’effondrer à 12,73 dinars le kilo, soit une baisse de 53,5 % sur un an. Les produits de la mer ont également enregistré une baisse de 3,4 % de leur prix moyen à l’export, tandis que celui des dattes a progressé de 1,5 % et celui des agrumes de 19,1 %.

Sur le plan des importations, les prix ont baissé pour le blé dur (-19,4 %), le blé tendre (-1,8 %) et le sucre (-34,2 %), mais ont augmenté pour l’orge (+5 %), le maïs (+8,1 %), les huiles végétales (+25,1 %) et les produits laitiers (+10,5 %).

