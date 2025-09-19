Tunisie : Croissance modérée et stabilité économique au premier semestre 2025

Le ministère des Finances a présenté cette semaine son rapport sur l’exécution du budget pour le premier semestre 2025, dressant un tableau globalement positif de l’économie nationale. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 2,4 %, tandis que le taux de chômage a légèrement reculé, passant de 15,7 % à 15,3 %. L’inflation, quant à elle, est restée stable autour de 5,4 %.

Le rapport souligne une hausse notable des investissements étrangers de 22,3 %, portée principalement par les investissements directs étrangers. Le secteur touristique a également contribué à cette dynamique avec une augmentation des recettes de 8,4 %, parallèlement à une progression équivalente des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger.

Au 3 septembre 2025, les avoirs nets en devises de la Tunisie couvraient l’équivalent de 108 jours d’importation. Le rapport met également en avant une amélioration du taux de change du dinar, avec une appréciation de 1,6 % face au dollar et de 0,7 % par rapport à l’euro au cours du semestre.

Le ministère des Finances rappelle que les efforts se poursuivent pour renforcer les ressources propres de l’État et consolider l’autonomie financière du pays, en améliorant la collecte des recettes fiscales et non fiscales et en rationalisant les dépenses publiques.

