Tunisie : Croissance modérée et stabilité économique au premier semestre 2025

19-09-2025

Le ministère des Finances a présenté cette semaine son rapport sur l’exécution du budget pour le premier semestre 2025, dressant un tableau globalement positif de l’économie nationale. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 2,4 %, tandis que le taux de chômage a légèrement reculé, passant de 15,7 % à 15,3 %. L’inflation, quant à elle, est restée stable autour de 5,4 %.

Le rapport souligne une hausse notable des investissements étrangers de 22,3 %, portée principalement par les investissements directs étrangers. Le secteur touristique a également contribué à cette dynamique avec une augmentation des recettes de 8,4 %, parallèlement à une progression équivalente des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger.

Au 3 septembre 2025, les avoirs nets en devises de la Tunisie couvraient l’équivalent de 108 jours d’importation. Le rapport met également en avant une amélioration du taux de change du dinar, avec une appréciation de 1,6 % face au dollar et de 0,7 % par rapport à l’euro au cours du semestre.

Le ministère des Finances rappelle que les efforts se poursuivent pour renforcer les ressources propres de l’État et consolider l’autonomie financière du pays, en améliorant la collecte des recettes fiscales et non fiscales et en rationalisant les dépenses publiques.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Croissance modérée et stabilité économique au premier

19-09-2025

Tunisie : Bilan du secteur des céréales et préparation du semis 2

19-09-2025

Kaïs Saïed préside un Conseil des ministres consacré à l’exam

19-09-2025

ONU : Washington oppose son veto à une résolution appelant à un c

19-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : Croissance modérée et stabilité écon
Économie Tunisie : Bilan du secteur des céréales et prép
Économie Tunisie : le déficit des exportations pèse sur l
Économie Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secte

Fil d'actualités

Tunisie : Croissance modérée et stabilité économique au premier semestre 202

19-09-2025

Tunisie : Bilan du secteur des céréales et préparation du semis 2025-2026

19-09-2025

Kaïs Saïed préside un Conseil des ministres consacré à l’examen de plusie

19-09-2025

ONU : Washington oppose son veto à une résolution appelant à un cessez-le-feu

19-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025