Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes en baisse

Selon les dernières données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 252,7 mille tonnes durant les dix premiers mois de la campagne 2024-2025, contre 181,3 mille tonnes sur la même période l’an dernier, enregistrant ainsi une progression de 39,4 %.

Cependant, cette croissance en volume ne s’est pas traduite par une augmentation des recettes. Celles-ci sont passées de 4,804 milliards de dinars à 3,386 milliards, soit une baisse de 29,5 %, en raison notamment de la chute des prix de l’huile d’olive sur le marché international au cours des derniers mois.

L’ONAGRI souligne par ailleurs que l’huile d’olive conditionnée ne représente qu’une part modeste des exportations, avec 14,7 % du volume et 21 % des recettes, révélant un potentiel encore peu exploité dans la valorisation de ce produit stratégique pour l’économie tunisienne.

Gnetnews