Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes en baisse

16-09-2025

Selon les dernières données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 252,7 mille tonnes durant les dix premiers mois de la campagne 2024-2025, contre 181,3 mille tonnes sur la même période l’an dernier, enregistrant ainsi une progression de 39,4 %.

Cependant, cette croissance en volume ne s’est pas traduite par une augmentation des recettes. Celles-ci sont passées de 4,804 milliards de dinars à 3,386 milliards, soit une baisse de 29,5 %, en raison notamment de la chute des prix de l’huile d’olive sur le marché international au cours des derniers mois.

L’ONAGRI souligne par ailleurs que l’huile d’olive conditionnée ne représente qu’une part modeste des exportations, avec 14,7 % du volume et 21 % des recettes, révélant un potentiel encore peu exploité dans la valorisation de ce produit stratégique pour l’économie tunisienne.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes

16-09-2025

Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil d

16-09-2025

Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un enga

16-09-2025

Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier seme

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’ol
Économie Paiement mobile en Tunisie : Une croissance souten
Économie Tunisie : Transferts de la diaspora et recettes to
Économie Tunisie : Les soldes d’été prolongés jusqu’

Fil d'actualités

Tunisie : Hausse des exportations d’huile d’olive mais recettes en baisse

16-09-2025

Boubaker Bethabet élu nouveau bâtonnier : Composition du Conseil de l’Ordre

16-09-2025

Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un engagement natio

16-09-2025

Paiement mobile en Tunisie : Une croissance soutenue au premier semestre 2025

16-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025