Tunisie : le déficit des exportations pèse sur le commerce alimentaire

Le commerce extérieur alimentaire de la Tunisie a enregistré, durant les huit premiers mois de 2025, un excédent de 683,2 millions de dinars, contre 1.605,6 millions à la même période en 2024, selon les données publiées jeudi par l’Observatoire national de l’agriculture.

Le taux de couverture des importations par les exportations s’est établi à 115,7 %, en baisse par rapport aux 135,5 % enregistrés fin août 2024.

Cette contraction est principalement liée au recul des exportations de l’huile d’olive (-29,2 %), des dattes (-12 %) et des produits de la pêche (-14 %). Une baisse qui n’a pas été compensée malgré la diminution des importations de céréales (-19,8 %), de sucre (-45,1 %) et d’huiles végétales (-4,8 %).

Le prix moyen de l’huile d’olive tunisienne à l’export a chuté à 12,83 dinars le kilo, soit une baisse de 52,3 % en un an. À l’inverse, les prix des produits de la mer (+5,1 %), des dattes (+2,6 %), de la tomate (+13,4 %) et des agrumes (+24,9 %) ont progressé.

Côté importations, le prix moyen des blés dur (-16,1 %) et tendre (-2,5 %)** a reculé, tandis que celui de l’orge (+6,5 %) et du maïs (+9,7 %) a augmenté. Les prix du sucre (-23,7 %) ont chuté, contrairement à ceux des huiles végétales (+15,7 %) et des produits laitiers (+13,1 %).

Les exportations alimentaires ont représenté 12,1 % des exportations nationales, en baisse de 18 % sur un an. Les importations alimentaires ont, elles, constitué 7,8 % des importations nationales, reculant de 3,9 %.

