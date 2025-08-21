Tunisie : Partenariat public pour réguler le marché des viandes rouges

21-08-2025

Une réunion s’est tenue mercredi 20 août 2025 au siège du ministère du Commerce et du Développement des exportations afin de renforcer la coopération entre les principales entreprises publiques du secteur des viandes rouges, à savoir la Société des Viandes, l’Office des fourrages, l’Office des terres domaniales et l’Office de l’élevage.

L’objectif de ce partenariat est de stabiliser l’offre de viandes rouges issues de la production locale, de garantir des prix accessibles respectant le pouvoir d’achat des consommateurs, et de limiter l’intervention des intermédiaires, dans un contexte marqué par la hausse des prix et la baisse de l’approvisionnement.

La rencontre, présidée par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a réuni des représentants du ministère de l’Agriculture, de l’Office des terres domaniales, de l’Office de l’élevage et des pâturages, de l’Office des fourrages ainsi que du Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait.

Les discussions ont porté sur les mécanismes de coordination entre la production, l’approvisionnement et la commercialisation afin d’ajuster l’offre durant cette période et en prévision des grands rendez-vous de consommation, notamment le mois de Ramadan et l’Aïd al-Adha.

Il a également été convenu d’élargir le réseau de vente de viandes importées par la Société des Viandes, à travers les points de distribution relevant de l’Office des terres domaniales, pour atteindre un plus grand nombre de consommateurs dans les différentes régions du pays.

