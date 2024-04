Tunisie : Saïed appelle à prendre les dispositions nécessaires face à l’accélération des évolutions dans la région et dans le monde

Lors du Conseil de sécurité nationale qui s’est réuni hier, lundi 15 avril à Carthage, en présence de hautes personnalités civiles, militaires et sécuritaires, le président de la république a fait, dans une allocution vidéo, un tour d’horizon des défis endogènes et exogènes qui guettent la Tunisie, livrant des messages à l’intérieur et à l’extérieur.

Kaïs Saïed a réitéré son soutien à la cause palestinienne en ces termes : « nous sommes avec le peuple palestinien, le recouvrement de ses droits et l’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de la terre palestinienne, ayant pour capitale al-quds el sherif, première direction de la prière, et troisième lieu saint de l’Islam ».

« Ils évoquent la légalité internationale ; qu’est-ce qui est resté de la Palestine afin qu’un Etat palestinien voit le jour ; comment un Etat pourrait-il naître alors que sa superficie ne dépasse pas celle d’un appartement parisien, comme l’a dit un chef du gouvernement européen, à l’issue de la première guerre mondiale », s’est-il interrogé.

Saïed a évoqué « une nouvelle phase », appelant à tenir compter de toutes les situations à l’avenir. « Aujourd’hui, il faudrait prospecter, mais aussi prendre les dispositions nécessaires, face aux évolutions qui s’accélèrent dans la région et dans le monde entier », a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat s’est arrêté, au cours de la même réunion, à la violence et à la propagation de la drogue, à la conciliation pénale, à l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, à la lutte contre la corruption, à la marche des services publics, et à la propension d‘ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie.

