Tunisie : Transferts de la diaspora et recettes touristiques en forte progression

Les recettes provenant des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et du secteur touristique continuent d’afficher une croissance, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Au 10 septembre 2025, les transferts de la diaspora tunisienne ont atteint 6,03 milliards de dinars, en hausse de 8,40 % par rapport à la même période en 2024 (5,57 milliards de dinars). Les recettes touristiques connaissent elles aussi une progression de 8,69 %, passant de 5,29 milliards à 5,75 milliards de dinars sur la même période.

Combinées, ces deux sources ont généré 11,79 milliards de dinars au cours des huit premiers mois de l’année, contre 10,86 milliards un an plus tôt.

Pour mémoire, à fin décembre 2024, les recettes cumulées des TRE et du tourisme s’élevaient à 15,62 milliards de dinars, enregistrant une hausse de plus d’un milliard par rapport à décembre 2023.

Gnetnews