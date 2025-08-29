Un nouveau projet industriel pour la mobilité électrique en Tunisie

Le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a supervisé, jeudi 28 août 2025 à Kalaat el-Andalous (gouvernorat de l’Ariana), la pose de la première pierre d’une nouvelle usine de la société tunisienne BAKO MOTORS, spécialisée dans la fabrication de voitures électriques équipées de panneaux solaires ainsi que de véhicules électriques spécifiques.

Selon les responsables, cette nouvelle unité devrait entrer en production fin 2026 et permettre la création d’environ 500 emplois. Sa capacité de production est estimée à 8 000 véhicules par an, dont 80 % destinés à l’exportation.

Wael Chouchane a souligné l’importance de ce projet qui s’inscrit dans la stratégie nationale visant à soutenir l’industrie locale, promouvoir l’investissement dans la mobilité électrique et renforcer la sécurité énergétique à travers les énergies renouvelables. Il a également insisté sur la volonté de l’État d’encourager l’innovation et les technologies propres afin de répondre aux défis énergétiques et environnementaux.

En marge de cette cérémonie, le secrétaire d’État et la délégation l’accompagnant ont visité le site actuel de BAKO MOTORS à la zone industrielle de Mghira, où ils ont salué la qualité des infrastructures technologiques déjà mises en place.

Fondée en septembre 2021, BAKO MOTORS dispose aujourd’hui d’une capacité de production dépassant les 1 000 unités par an.

Gnetnews