Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™au dÃ©but octobre

Le prÃ©sident de la Chambre nationale des commerÃ§ants de vÃªtements prÃªt-Ã -porter, Mohsen Ben Sassi, a prÃ©sentÃ© un premier bilan de la saison des soldes dâ€™Ã©tÃ©.

Selon lui, lâ€™Ã©dition 2025 a enregistrÃ© une hausse significative du nombre de participants, avec 1984 magasins ayant adhÃ©rÃ© contre 1760 lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, soit une augmentation de plus de 10 %. Le secteur de lâ€™habillement et des tissus domine largement, reprÃ©sentant 57 % des points de vente (1124 magasins). Les commerces liÃ©s Ã la maison et aux accessoires arrivent en deuxiÃ¨me position (487 points de vente), tandis que la participation des magasins de chaussures reste modeste, avec seulement 37 enseignes recensÃ©es.

La rÃ©partition gÃ©ographique montre une concentration dans le Grand Tunis (52 %), suivi par le Sud (21 %), le Centre et le Sahel (16 %), et enfin le Nord-Ouest (10 %).

Cependant, malgrÃ© cette mobilisation des commerÃ§ants, lâ€™enthousiasme des clients demeure faible. Mohsen Ben Sassi explique ce dÃ©sintÃ©rÃªt par les contraintes budgÃ©taires liÃ©es Ã la pÃ©riode estivale et Ã la rentrÃ©e scolaire, qui absorbe une grande partie des dÃ©penses des mÃ©nages.

Pour y remÃ©dier, les professionnels, en concertation avec le ministÃ¨re du Commerce, ont dÃ©cidÃ© de prolonger les soldes de deux semaines supplÃ©mentaires au-delÃ de la date officielle du 17 septembre. Lâ€™opÃ©ration devrait donc se poursuivre jusquâ€™au dÃ©but du mois dâ€™octobre, dans lâ€™espoir de stimuler les ventes et de permettre aux consommateurs de bÃ©nÃ©ficier de meilleures opportunitÃ©s dâ€™achat.

Gnetnews