Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™au dÃ©but octobre

05-09-2025

Le prÃ©sident de la Chambre nationale des commerÃ§ants de vÃªtements prÃªt-Ã -porter, Mohsen Ben Sassi, a prÃ©sentÃ© un premier bilan de la saison des soldes dâ€™Ã©tÃ©.

Selon lui, lâ€™Ã©dition 2025 a enregistrÃ© une hausse significative du nombre de participants, avec 1984 magasins ayant adhÃ©rÃ© contre 1760 lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, soit une augmentation de plus de 10 %. Le secteur de lâ€™habillement et des tissus domine largement, reprÃ©sentant 57 % des points de vente (1124 magasins). Les commerces liÃ©s Ã  la maison et aux accessoires arrivent en deuxiÃ¨me position (487 points de vente), tandis que la participation des magasins de chaussures reste modeste, avec seulement 37 enseignes recensÃ©es.

La rÃ©partition gÃ©ographique montre une concentration dans le Grand Tunis (52 %), suivi par le Sud (21 %), le Centre et le Sahel (16 %), et enfin le Nord-Ouest (10 %).

Cependant, malgrÃ© cette mobilisation des commerÃ§ants, lâ€™enthousiasme des clients demeure faible. Mohsen Ben Sassi explique ce dÃ©sintÃ©rÃªt par les contraintes budgÃ©taires liÃ©es Ã  la pÃ©riode estivale et Ã  la rentrÃ©e scolaire, qui absorbe une grande partie des dÃ©penses des mÃ©nages.

Pour y remÃ©dier, les professionnels, en concertation avec le ministÃ¨re du Commerce, ont dÃ©cidÃ© de prolonger les soldes de deux semaines supplÃ©mentaires au-delÃ  de la date officielle du 17 septembre. Lâ€™opÃ©ration devrait donc se poursuivre jusquâ€™au dÃ©but du mois dâ€™octobre, dans lâ€™espoir de stimuler les ventes et de permettre aux consommateurs de bÃ©nÃ©ficier de meilleures opportunitÃ©s dâ€™achat.

Gnetnews

Fil d'actualitÃ©s

Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone Â« ministÃ¨re de la guerre

05-09-2025

Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™au dÃ©but octobre

05-09-2025

Mohamed Ali Nafti plaide au Caire pour une sÃ©curitÃ© arabe fondÃ©e

05-09-2025

Gaza : Lâ€™armÃ©e israÃ©lienne annonce contrÃ´ler 40 % de la ville e

05-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™
Ã‰conomie Les conseils rÃ©gionaux remettent leurs plans de d
Ã‰conomie Un nouveau projet industriel pour la mobilitÃ© Ã©l
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di

Fil d'actualitÃ©s

Donald Trump veut rebaptiser le Pentagone Â« ministÃ¨re de la guerre Â»

05-09-2025

Tunisie : Les soldes dâ€™Ã©tÃ© prolongÃ©s jusquâ€™au dÃ©but octobre

05-09-2025

Mohamed Ali Nafti plaide au Caire pour une sÃ©curitÃ© arabe fondÃ©e sur la dÃ©fe

05-09-2025

Gaza : Lâ€™armÃ©e israÃ©lienne annonce contrÃ´ler 40 % de la ville et promet dâ€

05-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025